Die Anreise des FC Bayern zur Klub-WM nach Katar hätte komplizierter kaum verlaufen können.

Durch die ausgebliebene Startgenehmigung am Freitag nur hauchzart nach Mitternacht mussten die Profis des deutschen Rekordmeisters die Nacht auf Samstag am Berliner Flughafen verbringen und brachen erst am frühen Morgen in den nahen Osten auf.

Welche Konsequenzen hat das für das WM-Halbfinale gegen den ägyptischen Serienmeister Al Ahly (Klub-WM: Al Ahly – FC Bayern, Mo., ab 19 Uhr im LIVETICKER)?

Bayern-Trainer Hansi Flick nimmt dazu auf der Pressekonferenz Stellung. Auch Joshua Kimmich ist beim Pressetalk im Ahmed bin Ali Stadium dabei.

SPORT1 begleitet sie im Liveticker.

+++ Der Champions-League-Sieger war schon fleißig. +++

Für das Team stand nach dem Frühstück eine kurze Aktivierungseinheit im Hotel-Garten auf dem Programm. Danach machten sich Flick und Kimmich zum Ahmed bin Ali Stadium auf.

+++ Der Gegner ist selbstbewusst +++

Pitso Mosimane - Trainer von Al Ahly - zeigte sich auf der PK vor dem Spiel gegen den deutschen Rekordmeister selbstbewusst: "Es wird ein sehr schwieriges Spiel, aber wir können weiterkommen. Wir haben uns bis hierher durchgekämpft, haben die Champions League und das Viertelfinale gewonnen. Wir wollen unsere Reise fortsetzen. Wir haben drei Titel gewonnen und sind jetzt im Halbfinale. Wir sind ein gutes Team und sind jetzt dort, wo jedes afrikanische Team gerne wäre."

+++ Bayern wurden herzlich Empfangen +++

Zumindest der Empfang der Bayern bei der Ankunft in Doha war herzlich.

+++ Hoeneß tobte: "Skandal ohne Ende" +++

Bayerns langjähriger Macher Uli Hoeneß wurde nach der verweigerten Startfreigabe für den Münchner Nachtflug in Berlin deutlich. Das sei ein "Skandal ohne Ende", ein "Schildbürgerstreich" und eine "Unverschämtheit der Verantwortlichen", sagte er dem Bayerischen Rundfunk.

+++ Herzlich willkommen +++

Der FC Bayern ist am Samstag – wenn auch mit reichlich Verspätung – in Katar angekommen. Etwas mehr als zwei Tage haben die Münchner also, um sich auf die Gegebenheiten im Golfstaat einzurichten, ehe sie gegen den Klub aus Kairo ihr Halbfinale bestreiten müssen.