Union Berlin muss in der Bundesliga in den kommenden Wochen auf seinen Stürmer Taiwo Awoniyi (23) verzichten.

Nach eingehender Untersuchung habe sich eine Muskelverletzung am linken hinteren Oberschenkel bestätigt, teilte der Verein am Montag mit. Für das Spiel beim SC Freiburg (1:0) am Samstag war der Nigerianer, mit fünf Toren und drei Assists zweitbester Scorer im Team nach Max Kruse, kurzfristig ausgefallen.