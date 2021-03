Der neue Trainer Dimitrios Grammozis startet seine Mission beim FC Schalke 04 im Kampf gegen den Abstieg - ausgerechnet gegen Mainz 05 und Ex-Schalke-Manager Christian Heidel. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

Bundesliga heute: Schalke erstmals mit Grammozis

Grammozis geht trotz vieler personeller Sorgen optimistisch in sein erstes Spiel mit dem abgeschlagenen Bundesliga-Tabellenletzten Schalke. (Spielplan und alle Ergebnisse der Bundesliga)

"Die Zeit ist knapp, um viele Inhalte durchzugehen. Aber was wir uns vorstellen, haben wir sehr gut herausgearbeitet. Wir haben die Zeit so gut wie möglich genutzt", sagte Grammozis vor dem Heimspiel gegen Mainz.

Viele Spieler werden allerdings auch ausfallen. Torhüter Ralf Fährmann, Matija Nastasic, Nassim Boujellab und Kilian Ludewig erholen sich von Verletzungen, Salif Sané, Mark Uth und Steven Skrzybski sind im Aufbautraining. Nabil Bentaleb fehlt wegen Adduktorenproblemen.

Fraglich ist auch der Einsatz von Klaas-Jan Huntelaar ("Es geht peu à peu besser") und Ersatztorhüter Fredrik Rönnow, der aber wieder Teile des Trainings absolviert hat. Grammozis wird den Kader mit Nachwuchsspielern auffüllen.

Schalke gegen Mainz: Brisantes Wiedersehen mit Heidel

Beim Debüt von Grammozis, dem fünften Trainer der Königsblauen in einer absurd chaotischen Saison, ist Heidel mit dem FSV Mainz 05 zu Gast - der Mann, von dem sie in Gelsenkirchen sagen, er habe den gigantischen Scherbenhaufen, in dem sich seitdem alle die Füße blutig treten, maßgeblich mit zu verantworten.

Vor dem brisanten Wiedersehen wehrte sich der frühere Schalker und jetzige Mainzer Sportvorstand. "Nach mir wurden viele Spieler gekauft, Trainer gewechselt und Strukturen verändert. Zehn Monate nach meinem Abschied war Schalke Dritter in der Bundesliga, und alle waren voller Euphorie", sagte Heidel der Sport Bild. "Da kam keine Kritik, alles war prima. Dann erst begann die Talfahrt."

Nach dem Trainerwechsel zu Grammozis erwartet Mainz im Keller-Gipfel einen bissigen Gegner. "Jetzt ist die Möglichkeit für einen Neuanfang", sagte Mainz-Trainer Bo Svensson über die Gelsenkirchener: "Diese Chance wollen die Spieler natürlich ergreifen und zeigen, was in ihnen steckt. Dass diese Mannschaft viel individuelle Qualität mitbringt, ist völlig klar."

"Die Gegneranalyse war ein bisschen anders als normal", erzählte Svensson: "Aber was wir vorhaben und von unseren Jungs sehen wollen, bleibt das Gleiche."

Ohnehin erwartet der Däne keine vollkommen umgekrempelte Schalker Mannschaft. "Klar, es kommen ein paar neue Sachen, aber du kannst nicht innerhalb von drei Tagen alles neu machen", sagte Svensson. Er selbst kann wieder auf Mittelfeldspieler Dominik Kohr zurückgreifen, der am vergangenen Sonntag beim 0:1 gegen den FC Augsburg wegen eines grippalen Infekts gefehlt hatte.

Die voraussichtlichen Aufstellungen bei Schalke - Mainz:

Schalke 04: Rönnow (Langer) - Becker, Thiaw, Mustafi, Kolasinac - Stambouli, Mascarell - Raman, Harit, Serdar - Hoppe

Mainz 05: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhaté - da Costa, Kohr, Mwene - Latza, Stöger - Glatzel, Onisiwo

Schalke - Mainz: Die Daten zum Spiel

Spielort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Anpfiff: 20.30 Uhr

Letzte Begegnung: Mainz - Schalke 2:2 (Bundesliga, 7. Spieltag 2020/21)

So können Sie Schalke - Mainz LIVE im TV & Stream verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Bundesliga Heute Live: Schalke - Mainz im Liveticker:

Einzelspiel-Liveticker: Schalke 04 - Mainz 05 um 20.30 Uhr live auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Konferenz-Liveticker: Bundesliga Liveticker auf SPORT1.de