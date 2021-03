Vladimir Darida vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist nach seinem Tritt in die Achillessehne von Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus für drei Ligaspiele gesperrt worden. Der tschechische Mittelfeldspieler hatte beim 0:2 seiner Mannschaft in Dortmund am Samstag nach dem rüden Einsteigen die Rote Karte gesehen.

Spieler und Verein haben dem Urteil des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zugestimmt. Darida (30) wird im Abstiegskampf somit gegen Bayer Leverkusen am Sonntag, im Derby bei Union Berlin am 4. April und gegen Borussia Mönchengladbach (10. April) fehlen.