Alphonso Davies ist am Mittwoch zum Sonderbotschafter des Flüchtlingshilfswerkes der Vereinten Nationen (UNHCR) ernannt worden.

Dieses setzt sich für die Unterstützung von Flüchtlingen ein, die wegen Konflikten oder Verfolgung zur Flucht gezwungen werden.

Der Linksverteidiger des FC Bayern ist weltweit der erste Fußballer und der erste Kanadier, dem dieser Titel zuteil wird. "Ich bin stolz darauf, als Sonderbotschafter Teil des UN-Flüchtlingshilfswerks zu werden. Wegen meiner eigenen Erfahrungen möchte ich mich für Flüchtlinge einsetzen, ihre Geschichten teilen und helfen, etwas zu bewirken", sagte der 20-Jährige auf der vereinseigenen Website des FC Bayern.

Davies selbst kam im November 2000 in einem Flüchtlingscamp in Ghana zur Welt.

"Alphonso Davies verkörpert die Kraft des Sports"

"Ich weiß, was es heißt, ein Flüchtling zu sein. Meine Familie musste alles hinter sich lassen in Liberia, um Sicherheit in Ghana zu finden", erzählte Davies laut dpa.

Er wolle nun eine Stimme für Flüchtlinge sein.

Filippo Grandi, Flüchtlingshochkommissar und UNHCR-Chef, ist glücklich über Davies als neuen Sonderbotschafter: "Alphonso Davies verkörpert die Kraft des Sports, und es ist uns eine große Ehre, ihn bei uns zu haben. Seine persönliche Geschichte, sein Talent und seine Erfolge als Profifußballer sowie sein Engagement, Flüchtlingen zu helfen, sind beeindruckend. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm."