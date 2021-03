Frankfurt am Main (SID) - Abwehrspieler Martin Hinteregger fehlt dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt weiter aufgrund einer kleinen Faszienverletzung im linken Oberschenkel. Das teilten die Hessen am Freitag nach einer MRT-Untersuchung in München mit. Wann der Österreicher wieder ins Training einsteigen kann, hänge vom Heilungsverlauf ab.

"Ich hoffe, ich bin bald zurück", schrieb Hinteregger auf Instagram. In den Bundesliga-Partien bei RB Leipzig (1:1) und gegen Union Berlin (5:2) hatte er wegen Oberschenkelproblemen gefehlt. Auch im WM-Qualifikationsspiel der Österreicher gegen Schottland (2:2) am Donnerstagabend stand der 28-Jährige nicht zur Verfügung.