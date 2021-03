Präsident Herbert Hainer von Bayern München will Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka unbedingt längerfristig binden. "Leon Goretzka hat sich in den letzten zwölf Monaten extrem entwickelt. Er ist für uns in meinen Augen einer der wichtigsten Spieler geworden und ein Garant für unsere Erfolge. Ja, wir wollen mit ihm verlängern", sagte Hainer im Gespräch mit Sport1.

Goretzkas Vertrag läuft im Sommer 2022 aus. Der 26-Jährige hatte zuletzt nach überstandener Corona-Erkrankung schnell wieder zu seiner Topform gefunden.

Hainer stellte etwas überraschend auch Niklas Süle eine Vertragsverlängerung in Aussicht. "Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Im Frühjahr setzen wir uns mit ihm zusammen", sagte er. Süle, der ebenfalls bis 2022 gebunden ist, galt bislang intern als umstritten. Auf der ungewohnten Position des Rechtsverteidigers hatte er sich zuletzt aber stabilisiert.

Hainer stärkte in dem Interview auch das Profil der Bayern als Käuferklub. "Wir sind ein wirtschaftlich sehr starker und gesunder Verein. Obwohl auch wir massiv unter der Pandemie leiden, können wir immer Spieler holen, wenn wir von ihnen überzeugt sind", sagte er. Das beweise etwa der Sommer-Transfer von Dayot Upamecano für 42,5 Millionen Euro aus Leipzig. Grundsätzlich werden die Bayern laut Hainer "noch mehr unseren erfolgreichen Weg gehen, junge Spieler mit herausragenden Fähigkeiten zu verpflichten".

Gleichwohl hält er große Stücke auf Routinier Thomas Müller. Der 31-Jährige "würde jeder Mannschaft gut zu Gesicht stehen - auch der DFB-Auswahl bei der EM", sagte der Präsident. Er könne sich sogar "vorstellen", dass Müller bei der EURO einmalig in der Nationalelf aushelfe.