Der VfB Stuttgart muss zumindest an den kommenden beiden Spieltagen der Fußball-Bundesliga ohne Nicolas Gonzalez auskommen. Der 22 Jahre alte Angreifer zog sich am Mittwoch im Training nach Angaben des Klubs einen "kleinen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel" zu und wird "voraussichtlich zwei bis drei Wochen ausfallen". Damit fehlt der Argentinier auf jeden Fall in den Heimspielen gegen Werder Bremen (4. April) und Borussia Dortmund (10. April).