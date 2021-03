Zwei Profis des VfL Wolfsburg haben gegen die aktuellen Corona-Regeln verstoßen und werden von ihrem Verein mit Geldstrafen belegt.

Dies bestätigte der Bundesligist in einer Stellungnahme am Freitag und reagierte damit auf einen Bericht der Bild-Zeitung. Wie das Blatt schrieb, handelt es sich bei den beiden Spielern um John Brooks und Marin Pongracic. Auf einem Snapchat-Video war das Duo in einer Privat-Wohnung zu sehen, in der zahlreiche Menschen eine Party feierten - ohne Masken und Mindestabstand.

Die Namen bestätige der VfL nicht, erklärte aber: "Der Verein hat Kenntnis von einem Zusammentreffen und den Vorfall bereits intern aufgearbeitet. Die entsprechenden Spieler sind auf die Vereinsführung zugekommen und haben sich für ihr Fehlverhalten aufrichtig und glaubwürdig entschuldigt."

Nicht der erste Verstoß beim VfL

Neben der Geldstrafe in nicht genannter Höhe habe man die Kicker auch dazu verpflichtet, "soziale Dienste" zu leisten. Zudem habe man die Deutsche Fußball-Liga und das Gesundheitsamt von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Wolfsburg macht nicht zum ersten Mal im Zusammenhang mit Corona-Verstößen unfreiwillig auf sich aufmerksam. Schon im Dezember vergangenen Jahres gab es Ärger, als sich laut Bild die Profis Maximilian Arnold, Tim Siersleben, Maximilian Philipp und Xaver Schlager zum gemeinsamen Fußball schauen getroffen hatten.

Wenig später musste der Verein etliche, Corona-bedingte Ausfälle hinnehmen.