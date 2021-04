Bitter für Mats Hummels.

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM

Der Ex-Nationalspieler feiert mit Borussia Dortmund beim 2:0 gegen Union Berlin einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze, allerdings holt sich Hummels dabei eine folgenschwere gelbe Karte.

Anzeige

In der 72. Minute verschätzte sich Hummels bei einer Grätsche im Mittelfeld und kassierte dafür die die fünfte Verwarnung der Saison. Somit fehlt der Abwehrchef dem BVB am Wochenende in Wolfsburg.

BVB in Wolfsburg unter Druck

Beim VfL geht es für Dortmund am 31. Spieltag darum, den drittplatzierten Gastgebern auf die Pelle zu rücken. Bei einer Niederlage wären es drei Spieltage vor Schluss schon acht Punkte Rückstand auf die Wölfe - die Königsklasse wäre für den aktuellen Tabellenfünften stark gefährdet.

Vor allem gegen Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst (20. Saisontore) wird Hummels arg fehlen.