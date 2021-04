Der Ausfall von Torjäger Robert Lewandowski wird für Bayern München im Saisonendspurt zum Problem. Es ist nicht die einzige Baustelle für Trainer Hansi Flick vor dem Liga-Gipfel gegen Verfolger RB Leipzig.

Dass der Weltfußballer nicht adäquat zu ersetzen ist, wissen die Münchner. Entsprechend hofft nicht nur Ehrenpräsident Uli Hoeneß auf eine Trotzreaktion des Rekordmeisters im Endspurt um Meisterschaft und Champions League. "Die Bayern sind ja bekannt dafür, dass sie in schwierigen Zeiten zusammenwachsen. Darauf baue ich jetzt", sagte der Ehrenpräsident bei RTL.

Für Trainer Hansi Flick ist es auf jeden Fall eine große Herausforderung, den Verlust zu kompensieren. Er wollte die Lage aber keineswegs dramatisieren. "Es ist halt so", sagte der 56-Jährige lapidar. Sein Gegenüber, RB-Trainer Julian Nagelsmann, erklärte, Bayern habe auch ohne den Polen "nach wie vor eine Weltklasse-Mannschaft. Jetzt rutscht vorne wahrscheinlich ein zusätzlicher flinker Spieler rein". (Bundesliga: Die Tabelle)

Anzeige

Bundesliga: Leipzig braucht Sieg gegen Bayern

Leipzig liegt vier Punkte hinter Titelverteidiger FC Bayern. Um den Kampf um die Meisterschaft noch einmal spannend zu machen braucht es einen Sieg. "Wenn wir nicht gewinnen, dann ist die Saison zwar nicht vorbei, aber wahrscheinlich der Meisterkampf", sagte der 33-Jährige. Dass mit Lewandowski der Weltfußballer verletzt ausfällt, spielt Nagelsmann in die Karten.

"Natürlich wäre Bayern mit ihm besser, weil er ein außergewöhnlicher Stürmer mit einer außergewöhnlichen Quote ist", sagte der junge Coach.

Bis zu vier Wochen Pause drohen Lewandowski nach seiner Außenbandzerrung im rechten Knie, die er sich in der WM-Qualifikation gegen Andorra (3:0) zuzog. Doch offenbar gibt es Hoffnung auf eine schnellere Rückkehr. Der 32-Jährige, der derzeit eine Bandage am Knie trägt, will schon in zwei Wochen wieder spielen. Dies soll er im kleinen Kreis gesagt haben, berichtet der kicker. Flick ist jedoch vorsichtig: "Wir gehen bei ihm kein Risiko ein." (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche" auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee

Fakt ist, dass die Münchner Lebensversicherung Lewandowski in Leipzig und beim Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch ausfallen wird. Dadurch, so Flick, "wird sich natürlich unser Spiel ändern". Im Strafraum sei der Pole "eben ein anderer und besonderer Spieler. Er macht aus nichts Tore."

Bayern mit Personalproblemen in der Abwehr

Und davon jede Menge. 35-mal traf er in dieser Saison bereits, an 41 der insgesamt 78 Bayern-Tore war Lewandowski direkt beteiligt. Zum "ewigen" Rekord von Gerd Müller, der 1970/71 40-mal getroffen hatte, fehlen noch fünf Tore.

Doch auch die Abwehr bereitet Flick vor dem Spitzenspiel Probleme. In Jerome Boateng (gelbgesperrt) und Alphonso Davies (rotgesperrt) fallen aus der Stamm-Viererkette zwei Profis aus. Immerhin scheint Niklas Süle, der mit muskulären Problemen vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist war, fit zu sein. Er würde Boateng in der Innenverteidigung ersetzen, Lukas Hernandez links für Davies verteidigen.

Doch egal, wer aufläuft - Bayern werde so oder so, wie RB-Sportdirektor Markus Krösche betonte, "eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz kriegen". Auch ohne Lewandowski.

Leipzig - Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, T. Adams, A. Haidara - Dani Olmo, Nkunku - Forsberg

Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - L. Sané, T. Müller, Coman - Gnabry

Leipzig vs Bayern: Die Daten zum Spiel:

Spielort: Red Bull Arena (Leipzig)

Anpfiff: 18.30 Uhr

Letzte Begegnung: Bayern - Leipzig 3:3 (Bundesliga, 10. Spieltag 2020/21)

So können Sie Leipzig gegen Bayern live im TV & Stream verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky

Liveticker: Leipzig gegen Bayern um 18.30 Uhr live auf SPORT1.de und in der SPORT1 App