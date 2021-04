Es wird Julian Nagelsmann mit Sicherheit nicht überrascht haben, dass er am Dienstagabend erneut nach einem potenziellen Job beim FC Bayern gefragt wurde.

Vor der Partie seines RB Leipzig beim 1. FC Köln antwortete er darauf zunächst defensiv wie zuletzt: "Meine Meinung hat sich seit der Pressekonferenz aber nicht geändert. Ich brauche nicht über Dinge sprechen, die nicht akut sind. Ich bin noch ein junger Trainer aber habe auch schon ein wenig Erfahrung gesammelt", sagte der RB-Coach bei Sky. (1. FC Köln - RB Leipzig im LIVETICKER)

Um seine defensiven Aussagen zu rechtfertigen halte Nagelsmann dann weit aus und erzählte eine spannende und lustige Anekdote aus seiner noch jungen Trainer-Karriere:

"Ich habe auch mit Hoffenheim ähnliche Situationen gehabt, wo ich medial Anfragen gelesen habe. Das ist ja jetzt auch ein mediales Thema. Ich habe auch meine Fehler gemacht. Ich bin offen und ehrlich zu euch und in der Vergangenheit habe ich fast mal einen Skandal ausgelöst. Ich habe mit meiner privaten E-Mail eine Wohnung in einer Stadt angefragt, in der man mich laut dem Internet wollte. Diesen Fehler mache ich nicht mehr und daher spreche ich nicht über Dinge, die nicht aktuell sind."

Um welche Stadt es sich handelte verriet der 33-Jährige aber nicht. In Köln hat er mit RB in jedem Fall die letzte Chance, sich doch noch einmal im Titelkampf zurückzumelden. Mit einem Sieg betrüge der Abstand auf die Bayern vorübergehend "nur" noch vier Punkte. (Service: Tabelle der Bundesliga)