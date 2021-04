Nach knapp einmonatiger Verletzungspause steht Abwehrchef Martin Hinteregger Eintracht Frankfurt im Endspurt der Bundesliga wieder zur Verfügung.

Der Österreicher, der zuletzt wegen einer Faszienzerrung im Oberschenkel vier Punktspiele verpasst hatte, kehrte am Dienstag ins Mannschaftstraining zurück.

"Ich habe seit über einer Woche gar keine Schmerzen mehr und spüre auch kaum etwas", sagte Hinteregger, der "langsam" starten wolle: "Aber wenn es so weitergeht, werde ich sicher fürs Wochenende eine Option sein."

Am Samstag (15.30 Uhr) steht für den Tabellenvierten Frankfurt das brisante Duell bei Hintereggers Ex-Klub Borussia Mönchengladbach an. Am Dienstag wurde bekannt, dass Eintracht-Trainer Adi Hütter zur kommenden Saison zu den Fohlen wechselt.