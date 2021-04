Bo Svensson rang sich ein Lächeln ab, aber viel mehr Begeisterung ließ sich der Trainer des FSV Mainz 05 nach dem so wichtigen Sieg im Abstiegskrimi nicht entlocken. "Wir sind der glückliche Sieger, wir wissen, dass wir es sehr, sehr viel besser machen müssen", sagte Svensson nach dem 3:2 (1:1) beim 1. FC Köln, durch das die Mainzer auf Platz 14 sprangen.

Natürlich sei er glücklich über den Sieg, betonte er, aber die erste Halbzeit sei die "vielleicht schlechteste gewesen, seit ich hier bin". Dort sei seine Mannschaft "nur hinterhergelaufen", sowohl die zwischenzeitliche Führung durch Jean-Paul Boetius (11.) als auch der 1:1-Halbzeitstand seien "sehr schmeichelhaft" gewesen. "Köln war die bessere Mannschaft über 90 Minuten", lautete das Fazit des Dänen.

Dass der FSV dennoch als Sieger vom Platz ging, könnte gerade mit Blick auf das schwere Programm in den verbleibenden sechs Saisonspielen wertvoll sein. Aktuell hat Mainz zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und ganze fünf Zähler auf die Kölner, die Rang 17 belegen.

Anzeige

Mainz spielt im Saisonfinale unter anderem noch gegen Bayern München, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg. Mit einer Leistung, wie sie sein Team am Sonntag in Köln gezeigt hatte, sei bei diesen Gegner kaum etwas zu holen, sagte Svensson: "Wenn wir uns so präsentieren, werden wir nicht viele Punkte haben."