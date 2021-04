Das Schalker Eigengewächs Ahmed Kutucu ist felsenfest vom direkten Wiederaufstieg seines Klubs in die Fußball-Bundesliga überzeugt und will persönlich mithelfen, die Rückkehr ins Oberhaus zu schaffen. "Wir werden Meister in der kommenden Saison", zitierte der Reviersport den 21-Jährigen. Die 2. Liga sei ein "harter Wettbewerb", indem Kutucu "gerne mitspielen würde", in einem Jahr will er dann feiern, "dass wir zurück auf dem höchsten Niveau sind".

Den Abstieg musste Kutucu aus der Ferne beobachten, der Angreifer ist bis zum Sommer an den niederländischen Erstlgisten Hercales Almelo ausgeliehen. "Es fühlt sich so schlecht", sagte der gebürtige Gelsenkirchner über den Absturz seines Ausbildungsvereins: "Wir hatten fünf Trainer in einer Saison, da weiß man, dass etwas nicht stimmt. Trotzdem dachte ich lange Zeit, dass es gutgeht."