Rekordmeister Bayern München geht trotz des Ausfalls von Stürmerstar Robert Lewandowski als Favorit in das Topspiel bei Verfolger RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Beim Sportwettenanbieter bwin ist ein Sieg des Tabellenführers mit der Quote 2,30 notiert. Bei einem Erfolg der Sachsen winkt das 2,70-Fache des Einsatzes.