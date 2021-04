Bayer Leverkusen hat seinen Nachwuchsstürmer Emrehan Gedikli (18) mit einem Profivertrag ausgestattet. Der U18-Nationalspieler unterschrieb beim Werksklub bis Sommer 2022.

"Emre wurde fußballerisch komplett am Kurtekotten ausgebildet. Ein Angreifer mit einem ausgeprägten Torriecher", sagte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes in einer Vereinsmitteilung. "Er hat sich in der Junioren-Bundesliga sehr treffsicher gezeigt und auch bei den Profis sein Potenzial bereits unter Beweis gestellt. Nun erhält er die Chance, sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln."

Gedikli spielt bereits seit 2010 in Leverkusen und konnte in dieser Saison sein Debüt bei den Profis feiern.