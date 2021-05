Eishockey-Superstar Leon Draisaitl (25) zittert trotz des Beginns der Play-offs in der NHL im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga am Samstag mit "seinem" 1. FC Köln mit. "Natürlich verfolge ich das, gar keine Frage", sagte Deutschlands Sportler des Jahres bei RTL/ntv: "Ich hoffe natürlich, dass der FC am Wochenende das wichtige Spiel gewinnt und sich so irgendwie noch in der Bundesliga hält und vielleicht nächstes Jahr neu angreift."

Der Traditionsklub aus Draisaitls Heimatstadt ist vor dem Saisonfinale gegen Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) Tabellenvorletzter. Für den Klassenerhalt muss Köln zwingend gegen Schalke gewinnen und zudem auf Patzer der Konkurrenz hoffen.