Der FC Schalke treibt den personellen Umbruch nach dem Abstieg aus der Bundesliga weiter voran.

Einer der zahlreichen Profis, die den Klub aus dem Ruhrpott verlassen, ist Bastian Oczipka. In einer emotionalen Botschaft hat sich der Linksverteidiger auf Instagram nun von den Fans der Königsblauen verabschiedet. "Dass meine Zeit bei Euch ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt endet, schmerzt mich besonders", schreib der 32-Jährige.

Oczipka war vier Jahre lang in Gelsenkirchen: "Diese scheiß Saison nicht wieder gutmachen zu können... das fühlt sich extrem beschissen an." Schalke war sang- und klanglos abgestiegen. Wie es für Oczipka weitergeht, ist noch nicht bekannt. Wie praktisch alle Schalker hat er eine äußerst enttäuschende Saisons hinter sich.

"Man hinterfragt sich ständig, warum man das, was man sich vornimmt, nicht auf den Platz bekommt", sagte der ehemalige Nachwuchs-Nationalspieler. In dieser Saison sei alles anders gewesen. "Ohne Euch im Rücken hat das gefehlt, was den Fußball ausmacht und was einer meiner Beweggründe für den damaligen Wechsel zum S04 war", erklärte er mit Blick auf die Fans.

Oczpika blickte aber auch auf die gemeinsam errungenen Erfolge zurück: "Wir haben wahnsinnige Erlebnisse wie die Vizemeisterschaft oder unfassbare Aufholjagden im Derby gefeiert. Das alles wird für mich immer unvergessen bleiben."

Er wünsche dem Verein nur das Beste, den direkten Wiederaufstieg und sei stolz, das blaue Trikot getragen haben zu dürfen. In den Kommentaren des Instagrams-Posts bedankten sich zahlreiche Mitspieler und Fans für die ehrlichen Worte.