Arminia Bielefeld hat nach dem Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga den auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Manuel Prietl um drei Jahre verlängert. "Diese Reise ist noch nicht zu Ende und jetzt heißt es, Jahr für Jahr in der Bundesliga zu bleiben", sagte der Österreicher, der in vergangenen Saison auf 28 Einsätze kam. Prietl war 2016 vom SV Mattersburg zur Arminia gewechselt.

Linksverteidiger Anderson Lucoqui hat sich derweil gegen Bielefeld entschieden und ein Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt. Der 23-Jährige werde "innerhalb der Bundesliga" wechseln, teilten die Ostwestfalen mit.