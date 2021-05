Borussia Dortmund hat sein Heimtrikot für die nächste Saison vorgestellt.

Am Freitag präsentierte der Pokalsieger das neue Jersey, das traditionell ganz in schwarz und gelb gehalten ist. Erstmal zum Einsatz kommt das Trikot am letzten Spieltag der aktuellen Saison gegen Bayer Leverkusen.

Wie Ausrüster Puma in einer Pressemitteilung bekannt gab, ist der neue Dress eine "Hommage an ikonische Designs aus der Vergangenheit des Ballspielvereins Borussia - und an die Legenden, die sie trugen." Das Trikot ist fast komplett gelb, lediglich auf den Schultern sind schwarze Elemente eingebaut. Die Ärmel warten mit schwarzen Streifen auf.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die ersten Reaktionen unter den Fans vielen gemischt aus. "Gab schon bessere und schlechtere", schrieb beispielsweise ein Fan als Antwort auf den Tweet des BVB. "Insgesamt eigentlich ganz gut, aber jemand hat vergessenen einen ordentlichen Kragen zu machen", meinte ein anderer.

Weitere Meinungen: "Finde es tatsächlich nicht sooo hässlich. Auf Bildern sieht immer alles schlechter aus, in echt getragen dann besser." Ein Fan sprach mit Blick auf das neue Trikot vom "unteren Mittelfeld" der Bundesliga-Tabelle. Nicht wenige Dortmund-Anhänger wünschten sich außerdem Nike als Ausstatter zurück.

Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1