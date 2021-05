Am 29. Mai findet im Estádio do Dragao in Porto das Champions-League-Finale zwischen Manchester City und dem FC Chelsea statt. (Champions League: Manchester City - FC Chelsea, Freitag 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Im Halbfinale setzte sich das Team von Trainer Thomas Tuchel gegen den Mitfavoriten Real Madrid durch, Manchester City eliminierte Paris Saint-Germain.

Wenn es nach den Fans geht, gibt es im Finale der beiden englischen Klubs einen klaren Favoriten.

Fans haben klaren Favoriten im CL-Finale

In einer repräsentativen Umfrage für das Bundesliga-Barometer gab mit 67,1 Prozent die große Mehrheit der Befragten an, dass sie von einem Sieg von Manchester City ausgehen. Lediglich 32,9 Prozent glauben dagegen an einen Triumph der Blues im Champions-League-Finale.

Noch deutlicher sehen die Fans die Favoritenrolle im Finale der Europa League verteilt. (Europa League: FC Villareal - Manchester United, Mittwoch 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Ganze 84.1 Prozent glauben, dass Manchester United die Europa League gewinnt, während dem FC Villareal mit 15,9 Prozent der Stimmen nur Außenseiterchancen eingeräumt werden.

Neben den internationalen Finals gibt es auch in Deutschland noch richtungsweisende Spiele: Die Relegationspartien der ersten drei Ligen.

Wem drücken die Fans in der Relegation die Daumen?

Der 1. FC Köln und Holstein Kiel spielen um den Aufstieg beziehungsweise den Verbleib in der Bundesliga. Auch in dieser Partie ist die Favoritenrolle aus Fan-Sicht klar verteilt. Von insgesamt 5168 Befragten denken 67,8 Prozent, dass der 1. FC Köln nächste Saison in der Bundesliga spielt. Nur 32,8 Prozent denken, dass die Störche erstmals in die Bundesliga aufsteigen.

Was die Sympathie der beiden Vereine angeht, ist die Verteilung allerdings deutlich ausgeglichener: Mit 55,2 Prozent drücken etwas mehr als die Hälfte der Befragten den Kölnern die Daumen.

In der Relegation zwischen der zweiten und dritten Liga treffen der VfL Osnabrück und der FC Ingolstadt aufeinander. Mit 53,6 Prozent der Stimmen denken etwas mehr als die Hälfte der Befragten, dass die Schanzer das Duell gewinnen und in die zweite Liga aufsteigen werden.

Das Bundesliga-Barometer von Prof. Dr. Alfons Madeja in Nürnberg gehört zu den ältesten und zuverlässigsten Umfrage-Initiativen im Sport. Weitere Informationen sind über diesen Link erhältlich: https://bundesligabarometer.de/registrieren