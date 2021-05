Erst Ende Januar hatte sie in den schönsten Regenbogen geleuchtet, setzte der FC Bayern anlässlich des "Erinnerungstags im deutschen Fußball" ein Zeichen gegen Diskriminierung und für mehr Toleranz in der Gesellschaft. sensibilisieren.

Am kommenden Sonntag nun wird die Allianz Arena in München-Fröttmaning erneut ungewöhnlich illuminiert anstatt "nur" klassisch rot: Wegen des Europatags am 9. Mai soll das Stadion von 20 bis 22 Uhr in den Farben der Europäischen Union erstrahlen.

"Damit wird ein ganz besonderes, weit sichtbares Zeichen für ein gemeinsames Europa gesetzt", schrieb der FC Bayern dazu auf seiner Homepage. (Bundesliga: Alle Spiele und Ergebnisse)

Dabei sollen die Farben blau und gelb - die so gar nichts mit Bayerns (Stadt-)Rivalen 1860 München Borussia Dortmund zu tun haben - vielmehr an die Pariser Rede erinnern, die Robert Schuman im Jahr 1950 hielt.

Zur Erinnerung: Der damalige französische Außenminister hatte mit seinen Worten den Grundstein für die Europäische Union gelegt, der heute 27 Staaten angehören.

FC Bayern: Allianz Arena in blau und gelb

Auch sonst versteht sich der FCB als ein Verein, der den den europäischen Gedanken lebt – und dessen Heimspielort als Spielort der UEFA EURO 2020 den Zusammenhalt auf dem Kontinent symbolisieren mag. (Bundesliga: Die Tabelle)

Bei der erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs paneuropäisch ausgetragenen Europameisterschaft werden im Juni die drei Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich (15. Juni), EM-Titelverteidiger Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) in München gespielt.

Außerdem macht das Turnier für eine Partie des Viertelfinales (2. Juli.) ein weiteres Mal Halt in der Arena.