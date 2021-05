Im vergangenen Jahr hatten der FC Bayern und die SOS-Kinderdörfer weltweit einen mehrjährigen Kooperationsvertrag geschlossen - nun gibt es dazu mit der "Arena of Change" ein neues gemeinsames Projekt.

Ziel der Anfang 2021 gegründeten Initiative ist es, 60 Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters aus fünf Münchner Schulen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken, dazu auf dem Gelände des FC Bayern Campus Schlüsselkompetenzen wie Fairness, Respekt und Selbstdisziplin zu vermitteln.

Während einer digitalen Fragestunde mit 40 Kindern ist Karl-Heinz Rummenigge hierzu nun unverhofft wie spielerisch in die Rolle von Leroy Sané geschlüpft. (NEWS: Alles zur Bundesliga)

Auf die Frage nach dessen besten Trick übernahm der scheidende FCB-Vorstandsvorsitzende die Ausführung anstellte des Nationalspielers, stellte auf einem Tisch vor sich eine Spielszene nach: Eine Wasserflasche fungierte dabei als Gegner, Sané als Flaschendeckel.

Rummenigge stellt Sané-Trick nach

So bekamen 40 zugeschalteten Kids eine Vorstellung, wie Sané seine Gegner umkurvt: Täuschung rechts, Haken links, vorbei. (Bundesliga: Die Tabelle)

Wenig verwunderlich, dass auch zig weitere Fragen folgten. Am Ende des Calls hatten die Schülerinnen und Schülern Rummenigge, Sané sowie Sydney Lohmann, Nationalspielerin der Frauen-Bundesligamannschaft der Bayern, eine Stunde mit ihrer Neugier gelöchert.

"Kinder sind die Zukunft, deshalb sind wir glücklich, dass wir mit der Arena of Change dazu beitragen können, Kinder und Jugendliche für die Zukunft fit zu machen", resümierte Rummenigge.

"Wir möchten übergreifend die Werte wie Fair Play und Teamgeist in die Praxis umsetzen. Dazu gehen wir in unseren Workshops auch auf Kinderrechte ein, wir werden gemeinsam Sport treiben, wissenschaftliche Experimente durchführen und auch das Programmieren steht bei den Kindern hoch im Kurs", erklärte Anna Kronen, Sozialpädagogin bei "Arena of Change".

FC Bayern: "Arena of Change" für Kinder

"Das Besondere an der Kooperation des FC Bayern und SOS-Kinderdörfer weltweit ist, dass wir mit Kindern von der dritten bis zur achten Klasse zusammenarbeiten", fügte Kronens Kollegin Teresa Jehlicka ​an. "Kunst, Kultur und Sport sind die Leitlinien. Wir wollen den Kindern Lebenskompetenzen mitgeben." (Bundesliga: Alle Spiele und Ergebnisse)

Und wenn Karl-Heinz Rummenigge dann noch einen Sané-Trick nachstellt und erklärt...