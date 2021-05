Trainer Hansi Flick von Bayern München hat vor der Nominierung des EM-Kaders durch Bundestrainer Joachim Löw in der kommenden Woche noch einmal ein Loblied auf Thomas Müller gesungen. (Die Bayern-PK zum Nachlesen im TICKER)

DAZN gratis testen und die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Er habe zwar schon alles gesagt, betonte er am Freitag, stellte dann aber dennoch fest: "Er ist ein Spieler, der einem mehr Freude macht als Kopfzerbrechen, den man gerne in seiner Mannschaft hat." (SC Freiburg - FC Bayern am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

Flick hält sich zu eigener Zukunft bedeckt

Die erwartete Nominierung von Müller am Mittwoch sei "absolut" die Entscheidung von Löw, sagte Flick. Für ihn und den FC Bayern gelte allerdings: "Er ist ein Spieler, der immer in dieser Mannschaft spielen muss." (Die Tabelle der Bundesliga)

Zu seiner eigenen Zukunft hielt sich Flick vor den letzten beiden Bundesligaspielen mit dem FC Bayern am Samstag in Freiburg sowie am 22. Mai gegen Augsburg erneut bedeckt. "Ich habe immer gesagt, dass ich keinen Druck habe und mir keinen Druck mache", sagte er. Außerdem habe er beim FC Bayern erst mal noch "einen Job zu erledigen".