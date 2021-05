Borussia Dortmund hat den auslaufenden Vertrag mit Eigengewächs Felix Passlack bis 2023 verlängert. Das gab der 22-Jährige bei einem Sponsoren-Termin (Brinkhoffs Ballgeflüster) bekannt. "Ich freue mich darauf, weitere zwei Jahre das BVB-Trikot tragen zu dürfen. Nächstes Jahr sind es dann schon zehn Jahre, auch wenn ein paar Unterbrechungen dabei sind", sagte der Verteidiger.

U21-Nationalspieler Passlack spielt seit 2012 für den BVB und war in dieser Zeit an die TSG Hoffenheim, Norwich City und Fortuna Sittard ausgeliehen. In der aktuellen Saison kommt Passlack bislang auf 13 Pflichtspieleinsätze in der ersten Mannschaft.