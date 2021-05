Schon am Wochenende könnte Robert Lewandowski schaffen, was sich lange niemand vorstellen konnte: den ewigen Tor-Rekord von Gerd Müller knacken.

40 Tore in einer Saison schienen eigentlich unerreichbar, 39 Tore hat der Pole zwei Spieltage vor Schluss aber jetzt schon dem Konto und könnte am Samstag gegen Freiburg den Rekord einstellen oder einen neuen aufstellen. (SC Freiburg - FC Bayern am Samstag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

Fans und Experten sind allerdings gespalten - auch wenn sie die herausragenden Leistungen von Lewandowski anerkennen, sorgt der drohende Sturz des "Bombers der Nation" auch für Wehmut.

"Ich liebe Gerd Müller, der hat mir so viele Sachen gezeigt. Und jetzt steht Lewandowski da und schafft es, seinen Rekord zu knacken. Das ist schade auf einer Seite, auf der anderen Seite freue ich mich für Robert, weil er es verdient hat"", sagte Giovane Elber im SPORT1-Podcast "Meine Bayern-Woche" kaum fassen. (BERICHT: Elber schwärmt von Gerd Müller)

Müller oder Lewandowski - wer soll den Rekord halten?

Ähnlich sieht es Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge. "Ich, der Gerd Müller als Mitspieler auf dem Platz noch live miterlebt hat, habe geglaubt, dass dieser Rekord von niemandem mehr gerissen wird. Robert hat jetzt 39 Tore und es sind noch zwei Spiele vor der Brust", sagte der FCB-Boss zu SPORT1: "Ich bin ein bisschen gespalten: Auf der einen Seite weiß ich, was es Robert bedeutet. Wenn er ihn egalisiert, vielleicht sogar übertrifft, dann sei es ihm gegönnt." (BERICHT: Rummenigge bei Lewandowski gespalten)

Und Christian Streich, Trainer des kommenden Gegners Freiburg, würde gar gerne verhindern, dass der Pole die Bestmarke seines persönlichen Idols bricht. (BERICHT: Kampfansage! Streich will Lewandowski stoppen)

"Lewandowski wird es nicht interessieren, was ich dazu meine. Mir persönlich würde es ganz gut gefallen, wenn Gerd Müller seinen Rekord behalten würde", sagte Streich: "Ich würde es nicht so cool finden, wenn Lewandowski den Rekord auslöscht. Er kann nächste Woche noch eins machen, dann haben den Rekord beide. Das wäre schön."

Und wie sehen Sie es? Gerd Müller oder Robert Lewandowski - wem gönnen Sie den Tor-Rekord mehr? Stimmen sie hier ab: