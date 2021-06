Mittelfeldspieler Amir Abrashi verlässt nach sechs Spielzeiten endgültig den SC Freiburg.

Wie die Breisgauer mitteilten, wechselt der 31-Jährige fest zu seinem früheren Verein Grashopper Zürich. Der albanische Nationalspieler spielte bereits im vergangenen halben Jahr auf Leihbasis in der Schweizer Super League für den FC Basel, nachdem er in der Hinrunde in Freiburg seinen Stammplatz verloren hatte.

"Mit Amir verlässt uns nicht nur ein Spieler, sondern auch ein ganz besonderer Mensch", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach: "Amir trägt das Leben und das Fußballspiel in seinem Herzen." Abrashi war 2015 aus Zürich an die Dreisam gewechselt, in 98 Spielen für den SC gelangen ihm vier Treffer und zwei Vorlagen.