Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth hat Innenverteidiger Gideon Jung vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV verpflichtet.

Wie die Kleeblätter am Dienstag mitteilten, erhält der 26-Jährige einen Zweijahresvertrag. "Gideon will bei uns wieder richtig durchstarten und weiß, was uns in der ersten Liga erwartet. Seine Variabilität, gepaart mit seiner Erfahrung werden uns sehr gut tun und er passt auch charakterlich hervorragend in unsere Truppe", sagte der Geschäftsführer Sport, Rachid Azzouzi.

Jung kommt mit der Erfahrung von 78 Bundesliga- und 55 Zweitliga-Partien vom HSV.

"Er ist kopfball- und zweikampfstark und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechs spielen. Ich freue mich, dass wir ihn am Samstag beim Trainingsauftakt bereits dabei haben werden", sagte Fürths Trainer Stefan Leitl. Seinen Vertrag in Hamburg hatte Jung in der Sommerpause aufgelöst.