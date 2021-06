Nach der Abberufung von Peter Görlich rückt Jan Mayer in die Geschäftsführung des Bundesligisten TSG Hoffenheim.

Das teilten die Kraichgauer am Montag mit. Der Sportwissenschaftler und Diplom-Psychologe werde sich in dem Gremium künftig neben den Themen Innovation und Wissenschaft besonders um die Unternehmensentwicklung kümmern. Neben Mayer sitzen noch Frank Briel und Denni Strich in der Geschäftsführung.

"Mit dieser Entscheidung verdeutlichen wir, welch hohen Stellenwert sowohl die auf wissenschaftlicher Arbeit basierende Weiterentwicklung des Sports als auch die individuelle Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Unternehmenskultur bei der TSG Hoffenheim genießen", sagte Hoffenheims Mehrheitsgesellschafter Dietmar Hopp. Der bisherige Geschäftsführer Peter Görlich war zum 1. Juni abberufen worden.