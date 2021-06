Javi Martinez schließt sich offenbar dem katarischen Fußball-Erstligisten Qatar SC an. Das gab der langjährige Profi von Bayern München in den Sozialen Medien bekannt. "Hallo an alle meine Qatar-Sports-Freude, ich bin froh, bekanntzugeben, dass ich euch sehr, sehr bald sehen werde. Bleibt dran", sagte der 32-Jährige in einem Video.

Martinez' Vertrag bei den Bayern, mit denen er zweimal das Triple gewann, war ausgelaufen. Qatar SC, Tabellensechster der abgelaufenen Saison, plant mit ihm einen Neuanfang. Zuvor hatte der Klub bereits den Brasilianer Ze Ricardo als neuen Trainer verpflichtet.