Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 leiht Stürmer Abbas Issah für die kommende Spielzeit an den kroatischen Erstligisten HNK Rijeka aus. Das teilten die Mainzer am Dienstag mit. Der 22 Jahre alte Issah, der in der abgelaufenen Spielzeit nur drei Pflichtspiele für Mainz absolvierte, war im Winter bereits für den Rest der Saison an den niederländischen Eredivisie-Klub Twente Enschede ausgeliehen worden.

"Für die Entwicklung von Abass ist es wichtig, dass er weiter auf höchstmöglichem Niveau Spielpraxis sammeln kann. HNK Rijeka gehört zu den kroatischen Top-Klubs und hat mit dem Einzug in die UEFA Europa Conference League Qualifikation alle Chancen darauf, international zu spielen. Diese Chance wollten wir Abass ermöglichen", sagte Sportdirektor Martin Schmidt.