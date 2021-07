Aller Fokus voll auf die kommende Spielzeit: (Bundesliga: Die Tabelle)

Bei strahlendem Sonnenschein hat Borussia Mönchengladbach um Neucoach Adi Hütter seinen Trainingsauftakt hingelegt. Dabei durften auch rund 1300 Zuschauer auf dem Unterrang der Nordtribüne im Borussia-Park zuschauen, wie die Fohlen loslegten.

Bemerkenswert: Während Hütter auf seine Schweizer EM-Stars Yann Sommer, Nico Elvedi, Breel Embolo und Denis Zakaria nach dessen Aus gegen Spanien noch drei Woche wird verzichten müssen, verfolgte der Franzose Marcus Thuram - eigentlich auch noch im Urlaub - das Geschehen auf der Tribüne. (NEWS: Alles zur Bundesliga)

Trainingsauftakt bei Borussia Mönchengladbach: Trainer Adi Hütter (Mitte) begrüßte dabei 18 Feldspieler und vier Torhüter © Imago

"Einerseits bin ich froh, dass diese Spieler nun früher wieder zurückkehren. Andererseits habe ich ihnen den größtmöglichen Erfolg gewünscht", sagte Hütter über seine EURO-Fahrer.

18 Feldspieler und vier Torhüter trainierten in der fast zweistündigen Einheit viele Spielformen mit Ball. (NEWS: Hütter gibt Gladbach-Ziel aus)

Für Sonntag (10.30 Uhr) lädt Hütter zum nächsten Trimmen ein, am 10. Juli folgt gegen Drittligist Viktoria Köln (15.30 Uhr) das erste Testspiel, ehe die Borussia am 13. August im Duell mit dem FC Bayern in die neue Saison startet.

