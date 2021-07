Überraschung bei Borussia Dortmund: Neuzugang Gregor Kobel ist früher als geplant bei seinem neuen Klub eingestiegen.

Am Montagnachmittag posierte der Schweizer Schlussmann bereits in Trainingsklamotten des BVB. Eigentlich hätten dem EM-Teilnehmer noch einige Tage Urlaub zugestanden, doch anscheinend reichten Kobel zehn freie Tage.

Kobel bei der EM ohne Einsatz

Bereits vor der EM hatte fest gestanden, dass der 23-Jährige, der bei dem Turnier ohne Einsatz geblieben war, für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Dortmund wechselt.

Die Verkürzung des Urlaubs wird bei der Borussia sicherlich positiv aufgenommen. Offenbar will sich Kobel so schnell wie möglich an das Umfeld seines neuen Arbeitsgebers gewöhnen.

Beim BVB stehen nun mit dem Stuttgarter Neuzugang, Roman Bürki und Marwin Hitz drei Schweizer Torhüter im Kader. "Gregor muss in den sportlichen Wettkampf. Es gilt das Leistungsprinzip", hatte der neue BVB-Trainer Marco Rose bei seiner Vorstellung angekündigt.

Dennoch wurde Kobel als Stammtorhüter verpflichtet, die Trikotnummer eins hat er bereits von Bürki übernommen. Der langjährige Torwart der Dortmunder befindet sich nach wie vor auf der Suche nach einem neuen Klub.