DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund ist ohne seine EM-Teilnehmer und Sturmjuwel Erling Haaland unter dem neuen Trainer Marco Rose in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Haaland erhielt aufgrund von Länderspielabstellungen ebenso noch ein paar zusätzliche freie Tage wie Giovanni Reyna und Reinier.

Der Norweger Haaland wird in der kommenden Woche in Dortmund erwartet. Die Nationalspieler sollen nach und nach im Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz (23. bis 31. Juli) zur Mannschaft stoßen.

Der EM Doppelpass mit Jürgen Kohler, Stefan Effenberg und Mario Basler am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Anzeige

"Wir werden einen Spagat bei den Nationalspielern haben", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl angesichts der Belastungssteuerung. Die Zielsetzung beim BVB ist dennoch groß. "Wir wollen in dieser Saison richtig was bewegen", sagte Kehl am Rande des ersten Trainings am Sonntag.

Moukoko fehlt auch noch beim Auftakt

Nach der zweitägigen Leistungsdiagnostik stand Rose erstmals mit seinen Spielern auf dem Platz. Youssoufa Moukoko (16) nahm nach überstandener Verletzung noch nicht am Teamtraining teil.

Rose beobachtete die Einheit genau und gab bei den Passübungen immer wieder Anweisungen. "Ich weiß, was wir für einen tollen Typen bekommen", lobte Kehl den Nachfolger von Erfolgstrainer Edin Terzic, der künftig den Posten des Technischen Direktors ausübt.

In der Schweiz will sich der BVB traditionell den Feinschliff für die neue Spielzeit holen. Dabei stehen Testspiele gegen Athletic Bilbao und den FC Bologna auf dem Programm. Die Borussia startet am 14. August mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in die Saison.