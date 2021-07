Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Vertrag mit Eigengewächs Jozo Stanic vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert. Zugleich verliehen die Schwaben den 22-Jährigen an den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden.

Bereits in der vergangenen Saison war Stanic als Leihgabe beim FSV Zwickau in der 3. Liga aktiv. "Jozo hat durch die Spielzeit in Zwickau einen großen Schritt gemacht. Daher ist es unser gemeinsames Ziel, dass er diese Entwicklung durch die erneute Ausleihe fortsetzt", sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FCA.