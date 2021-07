Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat offenbar bereits Ersatz für den voraussichtlich zu Vizemeister RB Leipzig wechselnden Torjäger Andre Silva gefunden. Die Hessen werden laut übereinstimmenden Medienberichten den Kolumbianer Rafael Santos Borre vom argentinischen Topklub River Plate Buenos Aires verpflichten. Der 25-Jährige hat in den vergangenen eineinhalb Jahren 30 Tore für River Plate erzielt.

Der ebenfalls 25 Jahre alte Portugiese Silva, der mit 28 Treffern in der vergangenen Saison Platz zwei in der Torjägerliste hinter Robert Lewandowski belegte, soll den Hessen um die 25 Millionen Euro in die Kassen spülen.