Gut drei Wochen vor dem Auftakt in die Pflichtspielsaison steht für Hertha BSC ein Härtetest in der Vorbereitung an. (Testspiel FC St. Pauli - Hertha BSC am Samstag ab 15.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Die Berliner bekommen es in Hamburg mit dem FC St. Pauli zu tun. Die Partie wird um 16 Uhr angepfiffen. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Für das Team von Trainer Pal Dardai ist es das fünfe Vorbereitungsspiel in diesem Sommer. Bislang gab es zwei klare Siege gegen unterklassige Mannschaften, ein 3:1 gegen den SV Babelsberg sowie ein 4:4 gegen Hannover 96.

St. Pauli hat bisher drei Testspiele bestritten, in denen zwei Siege und ein Remis heraussprangen. Das Match gegen Hertha ist die Generalprobe für die am Ende Juli beginnende Zweitliga-Saison.

Am ersten Spieltag trifft das Team vom Millerntor am 25. Juli auf Holstein Kiel. (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)

So können Sie das Testspiel FC St. Pauli - Hertha BSC LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

