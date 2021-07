Fußball-Bundesligist Union Berlin muss vorerst auf Grischa Prömel (26) verzichten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, unterzog sich der Mittelfeldspieler, der bereits die Schlussphase der vergangenen Spielzeit aufgrund von muskulären Problemen verpasst hatte, einer Operation und befindet sich derzeit im Reha-Training.

Prömel fällt damit "in den kommenden Wochen" aus. In der Saison 2020/21 erzielte er in 24 Spielen drei Tore.