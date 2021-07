Fußball-Bundesligist FC Augsburg ist trotz zweier Führungen nicht über ein Remis im Testspiel gegen den Zweitligisten Hamburger SV hinaus gekommen.

Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl ging beim 2:2 (2:2) in Heimstetten durch Marco Richter (19.) und Andre Hahn (24.) zweimal in Führung.

Doch Manuel Wintzheimer (23./26.) gab jeweils sehenswert die passende Antwort der Norddeutschen. (NEWS: Alles zur Bundesliga)

Für den FCA war die Partie am Mittwoch das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die am 13. August startende 59. Bundesliga-Saison.

Hamburg hatte unter dem neuen Trainer Tim Walter bereits gegen den österreichischen Zweitligisten FC Wacker Innsbruck (1:0) gewonnen.