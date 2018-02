Vor dem elektrisierenden Duell mit Cristiano Ronaldo ließ Neymar die Hüllen fallen.

Wenige Stunden bevor es am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain zum direkten Aufeinandertreffen kommt, präsentierte sich der Brasilianer seinen Fans in den sozialen Netzwerken in lasziver Pose, spärlich bekleidet mit einem knappen Designer-Handtuch.

Wie auch Ronaldo ist Neymar ein Meister der Selbstinszenierung. Genau das macht den Reiz dieser Begegnung der globalen Superstars aus.

Und so verschwindet die Begegnung zwischen zwei durchweg starbesetzten Mannschaften wie denen aus Madrid und Paris trotz ihrer sportlich großen Bedeutung (Ronaldo: "Das Duell kann über die ganze Saison entscheiden") ein wenig hinter dem Privat-Duell der beiden Superstars.

Real gegen PSG ist eben vor allem Cristiano Ronaldo gegen Neymar. Zumal beide selbstverständlich auch sportlich die Anführer ihrer Mannschaften sind.

Gerade Ronaldo hat sich pünktlich zum Gipfeltreffen wieder seiner Bestform genähert. Nach einer für ihn untypischen Flaute zu Saisonbeginn, hatten einige bereits den schleichenden Niedergang des inzwischen 33-Jährigen prophezeit.

Ronaldo mit Dreierpack bei Generalprobe

In den letzten vier Ligaspielen traf der Weltfußballer dann siebenmal. An der gelungenen Generalprobe am Wochenende gegen Real Sociedad San Sebastian (5:2) hatte der Europameister mit einem Dreierpack maßgeblichen Anteil.

Auf der anderen Seite ist Neymar ohnehin über jeden Zweifel erhaben. Im Ligaalltag in Frankreich beinahe chronisch unterfordert (19 Tore in 18 Spielen) traf der Olympiasieger auch in den sechs Gruppenspielen der Champions League sechsmal. Nun bietet sich im Achtelfinale gegen den Titelverteidiger die Möglichkeit, auf der großen Bühne zu brillieren. "Das sind die Spiele, auf die man das ganze Jahr hinarbeitet", sagte er: "Ich habe große Lust darauf."

Schließlich braucht Neymar genau solche Partien, um seine eigene Marke weiter zu stärken. Den FC Barcelona hat er im Vorjahr für die wahnwitzige Rekordablöse von 222 Millionen Euro verlassen, um aus dem Schatten von Lionel Messi zu treten.

Parallel peilt Coach Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool einen großen Schritt Richtung Viertelfinale an.

Im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Porto (20.45 Uhr im LIVETICKER) setzt der frühere BVB-Coach auf sein offensives Zauber-Duo in Topform.

Zuletzt begeisterten Ex-Bundesligaprofi Firmino und der Ägypter Mohamed Salah mit Treffsicherheit und viel Spielfreude.

Vor allem über Salah, der bereits 22 Tore in der laufenden Premier League erzielt hat, schwärmt Klopp. Dessen Spielstil sei ein "All-Inclusiv-Fußball", sagte der Teammanager, weil Afrikas Fußballer des Jahres auf dem Platz nahezu alles beherrsche.

So können Sie die Achtelfinal-Begegnungen in der Champions League am Mittwoch LIVE verfolgen:

Ticker: SPORT1.de

TV: Sky und ZDF (Real-PSG)

Stream: Sky go und ZDF.de (Real-PSG)