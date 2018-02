Nationalspieler Leroy Sane steht offenbar schneller vor einer Rückkehr in den Kader von Manchester City als angenommen.

Am Montag absolvierte der 22-Jährige erstmals nach seinem Ende Januar erlittenen Bänderriss im Sprunggelenk eine Trainingseinheit mit der Mannschaft.

Am Mittag gehörte er zu den Spielern, die vom Flughafen Manchester aus nach Basel flogen. Dort tritt der souveräne Premier-League-Tabellenführer am Dienstag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League an.

City-Trainer Pep Guardiola käme eine weitere Alternative angesichts des strengen Terminplans in den kommenden Wochen gerade recht. Deshalb zieht er in Betracht, in der Schweiz Torjäger Sergio Aguero eine Pause zu gönnen.

Sane hatte sich beim 2:0-Sieg der Citizens im FA Cup gegen Zweitligist Cardiff City nach einem bösen Foul verletzt.