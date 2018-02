Champions-League-Powerranking: Zwei Teams besser als der FC Bayern

Nach der Winterpause geht die Champions League wieder in die Vollen. Am Dienstag und Mittwoch stehen die ersten Achtelfinal-Hinspiele an. Während Top-Teams wie Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain oder der FC Liverpool gleich im Einsatz sind...

© SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago/Picture Alliance/UEFA