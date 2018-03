Neymar erleidet einen Fußbruch - Staatskrise in Brasilien. Neymar wird operiert und residiert im eigenen Krankenhausflügel - die Medien überschlagen sich.

Dass bei alledem irgendwem mal der Kragen platzt, war klar: "Neymar hier, Neymar da, Neymar überall! Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll", raunte Paris St. Germains Verteidiger Presnel Kimpembe zuletzt im Interview mit Le Parisien.

Paris muss Fokus verschieben

Doch Paris täte gut daran, den Fokus zu verschieben: "Neymar spielt nicht! Wir müssen Neymar vergessen", sagte 1998-Weltmeister und Bayern-Ikone Bixente Lizarazu dem französischen TV-Sender TF1. Denn Titelverteidiger Real Madrid kommt zum Achtelfinal-Rückspiel in den Parc des Princes (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), und PSG hat das erste Duell in Spanien mit 1:3 verloren.

Um den Traum vom Gewinn der Königsklasse nicht zu gefährden und ins Viertelfinale einzuziehen, muss also ohne Neymar ein Sieg mit zwei Toren Abstand her. Bei einem Ausscheiden wäre wohl auch Trainer Unai Emery kaum zu halten.

Ein bisschen aber spielen die Pariser auch für ihren Star, der nach der Mittelfuß-OP am Sonntag das Krankenhaus verlassen hatte und vermutlich in seinem Luxusanwesen in Mangaratiba nahe Rio de Janeiro die Partie verfolgt.

Schaulaufen für Klopp

Für Jürgen Klopp gerät das Achtelfinalrückspiel des FC Liverpool in der Champions League gegen den FC Porto zu einem unerwarteten Schaulaufen.

Nach der 5:0-Gala im ersten Duell in Portugal steht der Einzug der Reds in die Runde der letzten Acht bereits so gut wie sicher fest, und der ehemalige Champions-League-Sieger Porto fürchtet an der Anfield Road (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) eine weitere Gala des Liverpooler "SFM"-Sturmtrios.

Beim Kantersieg im Hinspiel erzielten Sadio Mane (3), Mohamed Salah und Roberto Firmino die fünf Treffer des ehemaligen englischen Rekordmeisters. In allen Wettbewerben hat das Trio schon insgesamt 68 Treffer in dieser Saison erzielt und muss sich auch nicht vor anderen Angriffsformationen wie Cristiano Ronaldo/Karim-Benzema/Gareth Bale bei Real Madrid oder Neymar/Edinson Cavani/Kylian Mbappe bei Paris St. Germain verstecken.

Firmino bei Klopp hoch im Kurs

Der ehemalige Dortmund-Coach Klopp weiß, dass er eine besondere Offensiv-Troika zur Verfügung hat. "Mo Salah, weltklasse, aber nicht jeden Tag. Sadio Mane, weltklasse, aber nicht jeden Tag. Roberto Firmino, weltklasse, fast jeden Tag", urteilte Klopp unlängst in der Mail on Sunday.

Der Ex-Hoffenheimer Firmino scheint bei "Kloppo" am höchsten im Kurs zu stehen. Das ist allerdings nicht verwunderlich, denn der filigrane Offensivmann ist nicht nur Torjäger, sondern auch Vorbereiter. Am vergangenen Samstag verbuchte er bereits seinen 13. Assist beim 2:0 gegen Newcastle United.