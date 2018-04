Die Fans träumen schon von heißen Duellen mit Titelverteidiger Real Madrid oder dem FC Liverpool, doch der FC Bayern ist peinlich bemüht, die Gedanken an das Triple auszublenden.

"Ich möchte nicht über Sevilla hinausdenken", sagte Coach Jupp Heynckes vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) streng, "wir haben das große Ziel, ins Semifinale einzuziehen. Das ist für jeden ein großer Erfolg und ein Traum für alle."

Die Bayern sind nach dem 2:1 in Sevilla klar favorisiert - doch genau darin liege die Gefahr, sagte auch Arjen Robben. "Wir müssen aufpassen", betonte er, "wir reden schon über das Halbfinale, aber haben noch ein Spitzenspiel. Es ist noch nicht vorbei!" Chef Heynckes ergänzte: "Wir müssen top sein und uns sehr anstrengen." Sollte es am Ende wie zuletzt 2013 für den ganz großen Wurf reichen, wäre das "eine Sensation".

Bayern heiß auf den Henkelpott

Doch der Hunger in der Mannschaft ist trotz vorzeitig gesicherter deutscher Meisterschaft ungestillt. "Alle wollen diesen Pokal", sagte James über den Henkelpott - und: "Wir können es schaffen." Auch Heynckes traut seinen Stars viel zu, selbst Real und Barca seien "nicht unschlagbar". Im Moment, meinte Robben, "sind wir gut, sind wir stark und stabil. Aber wenn wir in der Champions League erfolgreich sein wollen, brauchen wir ein klein bisschen mehr."

Das soll schon Sevilla zu spüren kommen. Dass gleich sechs Bayern eine Gelbsperre droht (Boateng, Kimmich, Lewandowski, Ribery, Rudy, Tolisso), darf dabei keine Rolle spielen. "Wir haben noch ein bisschen was vor", sagte Kapitän Thomas Müller, der das Gefühl hat, "dass da was drin ist". Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge will "mitnehmen, was mitzunehmen ist" - am liebsten drei Titel.

Die Voraussetzungen dafür stimmen laut Heynckes, dem neben Manuel Neuer und Kingsley Coman auch David Alaba (Rücken) und Arturo Vidal (Knie) fehlen. "An der Säbener Straße herrscht Bombenstimmung, die Spieler sind mit Freude und Lust bei der Sache", berichtete der Routinier.

Sevilla-Boss gibt Hoffnung nicht auf

Sevilla, vermutet Heynckes, werde den Bayern offensiv begegnen. "Wer 1:2 zu Hause verliert, muss riskieren und auf Attacke spielen", sagte er. Zumal die Andalusier die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben. "Man sollte uns nicht totsagen. Wir haben eine Chance, die Spieler wissen genau, was sie zu tun haben", sagte Präsident Jose Castro. Sein Klub habe nicht zuletzt mit dem 2:1 im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester United bewiesen, dass er "zu Großem in der Lage" sei.

Trainer Vincenzo Montella muss auf den verletzten Verteidiger Simon Kjaer verzichten. Joaquin Correa und Gabriel Mercado sind angeschlagen, Mittelfeldregisseur Ever Banega kehrt nach Gelbsperre zurück. "Wir glauben fest an die Aufholjagd", sagte Torwart David Soria.

