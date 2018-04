Der schottische Unparteiische William Collum leitet das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Bayern München und dem FC Sevilla am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER). Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montag bekannt.

Die deutschen Nationalspieler unter den Bayern-Profis hatten bereits vor zweieinhalb Wochen Bekanntschaft mit dem 39-Jährigen gemacht: Collum war beim 1:1 des DFB-Teams gegen Spanien in Düsseldorf im Einsatz.

Collum pfiff schon zwei Bayern-Spiele

Der Religions-Lehrer ist seit 2006 FIFA-Schiedsrichter. Die Bayern hat er in der Champions League schon im Dezember 2012 gegen Bate Borissow und im Oktober 2016 gegen PSV Eindhoven (jeweils 4:1/Vorrunde) gepfiffen. In der erstgenannten Begegnung stellte er Jerome Boateng nach grobem Foulspiel zurecht vom Platz. Es war eine von zwölf Roten oder Gelb-Roten Karten des Schotten bei 29 Einsätzen in der Königsklasse.

2016 war Collum auch bei der EM in Frankreich im Einsatz (zwei Spiele). Außerdem leitete er die WM-Qualifikationsspiele der DFB-Elf in Norwegen 2016 (3:0) und Schweden 2013 (5:3).