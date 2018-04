Arturo Vidal und Juan Bernat sind am Sonntag bei Rekordmeister Bayern München ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Zwei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Sevilla am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) standen die beiden Profis mit den Reservisten auf dem Platz. Der Chilene Vidal hatte am Samstag gegen Borussia Dortmund (6:0) wegen einer Oberschenkelprellung gefehlt, der Spanier Bernat war wegen einer Kapselreizung nicht eingesetzt worden.