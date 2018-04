Nach dem 0:0 im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern lobt die spanische Presse den Auftritt des FC Sevilla.. Aber auch der deutsche Rekordmeister erntet Anerkennung. (Bayern-Stars mit Kampfansage)

Die Pressestimmen aus Spanien.

MARCA: "Der FC Sevilla verabschiedet sich von der Champions League erhobenen Hauptes. München war nicht Old Trafford. Sevilla sagt Servus mit sauberen Klamotten. Bayern fehlte Biss im Strafraum. Die Allianz Arena ist ein wunderbares Stadion, um Adios zu sagen, und um ein neues Projekt zu starten. Das Weiterkommen der Bayern schien nie gefährdet. Bayern ist wieder im Halbfinale und das ohne die Umkleidekabine mit Geldscheinen zu tapezieren wie PSG und ohne das universelle Echo der Passmaschinerie von Guardiolas City."

AS: "Sevilla, ein Endspiel mit Stolz. Sevilla verlässt die Champions League, ohne in der Allianz Arena zu verlieren. Bayern zeigte sich etwas verrostet. Normalerweise ist Bayern ein Tsunami in der Allianz Arena. Mit Thiago und einem guten Javi Martinez spielte Bayern geordneter. Sevilla wollte nicht in München spazieren gehen. Sevilla verlässt Europa mit der Anerkennung, unter den acht besten Teams Europas gewesen zu sein."

SPORT: "Sevilla stand vor dem Wunder von München. Der Pfosten verhinderte das Tor der Hoffnung durch Correa. Bayern war insgesamt die bessere Mannschaft, bei der insbesondere Ribery und Robben herausragten. Sevilla ist ausgeschieden, trotzdem kann der Traditionsklub stolz zurückblicken."

EL MUNDO DEPORTIVO: "Sevillas Traum geht in München zu Ende. Es wurde am Ende ein Erfolg der physisch starken Bayern. Sevilla wollte sich nicht verstecken. Die Bayern müssen sich aber um einiges steigern, wenn sie ins Finale wollen."