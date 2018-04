FC Sevilla - FC Bayern: Head-to-Head zum Champions-League-Viertelfinale

Vorhang auf zur Runde der besten Acht in der Champions League. Der FC Bayern als letzter deutscher Vertreter geht als Favorit in die Partie beim FC Sevilla. Allerdings erwartet die Münchner alles andere als eine leichte Aufgabe. "Sevilla spielt so stark wie es in Deutschland außer Bayern keine andere Mannschaft tut", warnt Ex-Nationalspieler Andreas Hinkel, der von 2006 bis 2008 in Sevilla spielte

©