Die Chancen auf ein Comeback von Emre Can im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (Samstag, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) sind weiter gestiegen.

Der deutsche Nationalspieler in Diensten des FC Liverpool, der nicht im WM-Kader von Joachim Löw steht, konnte am Freitag ohne größere Probleme das von Jürgen Klopp in Kiew geleitete Abschlusstraining bestreiten und könnte damit zumindest für einen Teilzeiteinsatz in Frage kommen.

Can, der kurz vor einem Wechsel zu Juventus Turin stehen soll, fehlt den Reds seit März aufgrund einer Rückenverletzung. Bis zuletzt hatte Klopp einen weiteren Saisoneinsatz des Mittelfeldspielers ausgeschlossen.

Nun könnte es punktgenau zum Saison-Highlight doch noch zu einem Happy End kommen.